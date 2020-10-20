EDHO'da Haşmet, büyük sırrını açıklıyor! "Benim kızım..."

ATV ekranlarından yayınlanan, salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yine milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi. EDHO'nun yayınlanan 168. yeni bölümünde aksiyon tavan yaptı. Dizide Haşmet'in büyük sırrını açıkladığı ve "Benim kızım..." başlığıyla yayınlanan sahne izleyiciyi ekranları başına kilitledi.