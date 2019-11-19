Alparslan'ın yaptığı hamle herkesi şok ediyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm 19.11.2019 22:58

ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam ortalık karışmaya başladı. Yeni bölümde Alparslan, mermileri kimsenin bilmediği bir depoya saklamıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.

