Haşmet, Emine ile karşı karşıya geliyor! EDHO 150. yeni bölüm 03.12.2019 23:45

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 150. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Haşmet, Emine ile karşı karşıya geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.