Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 164. yeni bölüm fragmanı izle 14.04.2020 23:50

Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 163. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Hurşit'in ölümü yürekleri dağladı. Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürdü. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam acılı ve hızlı oldu. İzleyicilerin bölümün ardından heyecanla beklediği EDHO 164. bölüm fragmanı yayınlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.

HAŞMET'İN İNTİKAMI

Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.

ÇAKIRBEYLİLER STRATEJİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar.

KASAPLAR HAREKETE GEÇİYOR

Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.

ACI KAYIP

Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.