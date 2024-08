Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024, 12:21 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024, 12:21

İstanbul'da taksi sorununun çözümü için yapılan UKOME toplantısında yeni taksi teklifi onaylandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne 'olumlu görüş' bildirdi.



Yapılan düzenlemede uygulama tabanlı 2500 ilave taksinin trafiğe girmesi kararlaştırıldı.



Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyup Aksu, uygulama kullanımının mecbur olmaması ve taksilerde tepe lambası bulunması gerektiğini kaydetti.

TEKLİF OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, önemli olanın idarenin iradesi olduğunu belirterek sistemde vatandaştan komisyon alınmamasının önemli olduğuna değindi.

Şoförlerin yolcu seçemeyeceğini ve her çağrıya cevap vereceğini anlatan Yücel, sistemin hayırlı olmasını diledi.





Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

9 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA YARIM GÜN ÜCRETSİZ

Toplantıda ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06.00-14.00 arasında ücretsiz olacağı duyuruldu.

Peki, Bakanlık ve İBB'nin taksi sorununa ilişkin 'sarı uzlaşı'ya vardığı teklifin detayları neler?



İŞTE UZLAŞIYA VARILAN TEKLİFİN TÜM DETAYLARI



Söz konusu sistemle taksiler, yalnızca elektronik ulaşım ve yönetim lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışacak.







Yoldan değil sadece entegre taksi duraklarından yolcu alabilecekler. Farklı renklerdeki taksilerde tepe lambası olmayacak.



Ayırt edici tasarıma sahip damalı T plakalı araçlar kullanılacak. Araçlarda güvenlik bölmeleri de olacak.









Sayılarının ise 2 bin 500 civarında olabileceği belirtiliyor.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da şikayetlere konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını duyurdu.





'SARI' UZLAŞI... "UYGUN GÖRÜŞ VERECEĞİZ"



Bakan Uraloğlu, İBB'nin teklifine Bakanlık olarak 'uygun' görüş vereceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:



2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz.









AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: SORUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ATILACAK HER ADIMIN YANINDAYIZ



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "AK Parti İstanbul olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız tarafından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ve taksi sorunlarının çözümü adına atılan her adımın yanındayız. Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair verilen onay ve UKOME Toplantısı'nda 2500 araçla başlatılacak yeni sistemle ilgili alınacak kararları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.



Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:



AK Parti olarak, İstanbul'un ulaşım ve taksi sorununu çözmek adına atılacak her türlü adımda İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul için, İstanbulluların refahı ve konforu için var gücümüzle çalışacağız.