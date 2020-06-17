Yargıda e-Duruşma dönemi başlıyor! Bakan Gül açıkladı

17.06.2020 11:44

Yargıda koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda e-duruşma döneminin başlayacağını söyledi. Gül, “Pilot uygulamayı belli adliyelerde kapsamını genişleterek uygulayacağız” dedi.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

YARGIDA E-DURUŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Avukatlar duruşmaya video konferansla katılacak. Teknik altyapımızı kurduk sisteme hazırız.

Yargılamaların hızlanması, adil ve makul sürelerde sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak. Celse programı ile de entegre edeceğiz.

Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür. Sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz.

Hem hakim-savcılarımız, hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşlarımızın memnun olacağı, yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın önemli bir start'ını vermiş oluyoruz. Ceza davalarında da yaygınlaştıracağız.

Pilot uygulamayı belli adliyelerde kapsamını genişleterek uygulayacağız. Zaman içerisinde aynı anda, dosyaya ekranda avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulunabilirler. Hakim beyanı da görebilecek. Bu önemli değişikliğin hayırlı olmasını diliyorum.