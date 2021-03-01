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Yapılandırmada ilk taksit için son saatler! Vergi dairelerine 'sokak kısıtlaması' ayarı!

Yapılandırmada ilk taksit için son saatler! Vergi dairelerine 'sokak kısıtlaması' ayarı!
01.03.2021 18:15
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona ereceğinden dolayı vergi daireleri için kısıtlama saatlerinde değişikliğe gitti.


İçişleri Bakanlığı yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden dolayı vergi daireleri için kısıtlama saatlerinde değişikliğe gitti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır.

BİR AÇIKLAMA DA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Konuya ilişkin bir açıklamada Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapıldı. Açıklamada, "Vatandaşların yapılandırma ödemelerini zamanında yapabilmeleri için vergi daireleri 00.00'a kadar açık olacak." ifadelerine yer verildi.

BANKALAR AÇIK OLACAK
Ayrıca, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinin de saat 00.00'a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacağı belirtildi.

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