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Vergi borcu yapılandırmasına rekor başvuru: 10 günde 1 milyon başvuru

Vergi borcu yapılandırmasına rekor başvuru: 10 günde 1 milyon başvuru
03.12.2020 10:01
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Milyonlarca vatandaşın borçlarına kolaylık sağlayan 'Vergi Borcu Yapılandırması'na rekor başvuru geldi, 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş devletin barış elini tuttu.


Milyonlarca vatandaşın borçlarına kolaylık sağlayan 'Vergi Borcu Yapılandırması'na rekor başvuru geldi, 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş devletin barış elini tuttu.


Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı da dün itibariyle ödeme planlarını çıkarmaya başladı. Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek.


Vergi borcunda ilk taksit Ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek. Mükellefler, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine İnteraktif Vergi Dairesi'nden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

HAZAL ATEŞ

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