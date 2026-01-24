Türkiye'nin kredi notu ''Pozitif'' e çıktı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerEkonomi VideolarıTürkiye'nin kredi notu ''Pozitif'' e çıktıTürkiye'nin kredi notu ''Pozitif'' e çıktıGiriş Tarihi: 24 Ocak 2026 09:19 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltti. Kararda, rekor seviyeye ulaşan döviz rezervleri ve mali disiplin vurgusu öne çıktı.Bunlar da Var 01:17Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde otobüs otomobili biçti: 2 ölü 23.01.2026Cuma 02:03Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsün çarptığı araç gişede sıkıştı 23.01.2026Cuma 00:10Beykoz'da 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı 23.01.2026Cuma 01:55Suriye ordusu: Terör örgütü YPG/SDG sahte videolarla halkı korkutmaya çalışıyor | VİDEO 23.01.2026CumaCANLI YAYIN