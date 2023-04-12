RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Ekonomi Videoları TOKİ'den indirim zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı

TOKİ'den indirim zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı

TOKİ'den indirim zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı
12.04.2023 12:28 - Son Güncelleme: 12.04.2023 12:28

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 01:48
Başkan Erdoğan duyurdu! Yeni...
Ekonomi 00:38
Hastalanana rapor parası:...
Ekonomi 02:38
İşçi başına 48 bin TL prim...
Ekonomi 01:14
İşsizlik rakamları açıklandı
Ekonomi 03:47
Altında yükseliş sürecek mi?
Ekonomi 02:50
EYT'liler maaş farkını nasıl...
Ekonomi 06:18
Altın fiyatlarında artış devam...
Ekonomi 03:42
Emeklilerin maaş ve ikramiye...
Ekonomi 01:01
AK Parti’den 14 Mayıs için üç...
Ekonomi 01:10
Emeklilerin maaş ve Bayram...
Ekonomi 01:28
Otogaza indirim geliyor!
Ekonomi 22:23
EYT’de maaşlar ne zaman...

TOKİ'den indirim kamanyası geldi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! " ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Ekonomi Videoları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'nin indirim kampanyası yapacağını açıkladı.

BAKAN KURUM AÇIKLADI: TOKİ'DEN İNDİRİM KAMPANYASI
Bakan Kurum indirim'in 24 Nisan'da başlayacağını belirterek, "TOKİ'mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek." dedi.

KİMLER YARARLANACAK?
Kurum'un paylaştığı infografikte kimlerin kampanyadan yararlanacağına ilişkin bilgi de verildi.

Kalan borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri sahiplerine %25 indirim arsada ise %12,5 indirim uygulanacağı belirtildi.

Konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

SON DAKİKA