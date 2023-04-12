TOKİ'den indirim zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'nin indirim kampanyası yapacağını açıkladı.
BAKAN KURUM AÇIKLADI: TOKİ'DEN İNDİRİM KAMPANYASI
Bakan Kurum indirim'in 24 Nisan'da başlayacağını belirterek, "TOKİ'mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek." dedi.
KİMLER YARARLANACAK?
Kurum'un paylaştığı infografikte kimlerin kampanyadan yararlanacağına ilişkin bilgi de verildi.
Kalan borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri sahiplerine %25 indirim arsada ise %12,5 indirim uygulanacağı belirtildi.
Konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.