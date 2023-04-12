TOKİ'den indirim zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı

TOKİ'den indirim kamanyası geldi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! " ifadelerini kullandı. İşte detaylar...