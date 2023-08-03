Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı. Temmuz ayı tarihinin en yüksek ihracat rakamını açıklayan Bolat, "20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Bolat'ın açıklamalarından satır başları:



Yerinde Dönüşü projesi başlatıldı. Bu noktada şu ana kadar 146 bin hak sahibi müracaat etti bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Maliyet tasarrufu sağlamak adına hem kalıcı konut inşaatlarını dükkanların inşaatlarını hızlandırmak adına bu çalışmalar başlatıldı. Konutlar için 500 bin TL hibe, artı 500 bin ile 800 bin arası kredi verilmesi, iş yerleri için 250 bin TL hibe ve 250 bin TL ile 500 bin TL arasında büyüklüğüne göre kredi verilmesi kararlaştırıldı. Krediler 2 yılı geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak verilecek.

Hak sahipleri açısından çok büyük avantajlı şartlarda kalıcı konutlar ve iş yerlerinin tamamlanması sağlanacak. Şehirlerimizin yeniden imar çalışmaları iki kat hızlandırılmış olmaktadır.

6 Şubat asrın depremi 13.5 milyon insanımızı 11 vilayetimizi ve onların ilçelerini etkileyen dünyanın en büyük felaketlerinden biriydi. 51 bin canımızı aldı götürdü bu nedenle büyük yıkımı kısa bir sürede ayağa kaldırmak konusunda hükümetimiz bütün kaynaklarını, imkanlarını ve çalışmalarını seferber etmiş durumdadır. Ayrıca ulaşım yolları, iletişim, enerji altyapıları, yol, elektrik hatları da büyük hasara uğramıştı.

"DEPREMZEDELERİ UNUTMAYA ASLA HAKKIMIZ YOK"

Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanlığımız depremden kısa bir süre sonra büyük bir çalışma yaptı. 6 Şubat depreminin ülkemize, can kaybı ve yaralılarımızın dışında maddi anlamda maliyeti 2 trilyon TL, yani mart ayındaki kurla 104 milyar dolardı.

2 trilyon 2023 yılı başlangıç bütçesinin yüzde 45'i yani yarıya yakın rakamdan bahsediyoruz. Deprem oldu hayat devam ediyor gibi deprem bölgesindeki ve depremzedeleri unutmaya asla hakkımız yok. Bu şehirlerimizi eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur.

"HER ZAMAN ELİMİZDEN GELENİ FAZLASIYLA YAPACAĞIZ"

İnşallah hükümetimizin uygulamaya aldığı ekonomik tedbirler, bütçede gelir artırıcı tedbirlerle deprem felaketinin ortaya çıkardığı büyük harcama gereklerini de karşılamak için bütün tedbirler alınmaktadır. Devletçe, milletçe, bu felaketin ülkemiz ve ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz. 2024'ün ortalarında 2025'in ortalarında bütün deprem bölgemiz eskisinden daha güçlü, modern, diri olacak. Deprem bölgesindeki ekonomilerimiz de çok daha güçlü hale gelecek.

Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Bu sıkıntılı süreci atlatmasında her zaman elimizden geleni fazlasıyla yapacağız.

Biz Ticaret Bakanlığı olarak deprem felaketinin üzerinden neler yaptık? Bütün Bakanlıklar, kamu kurumları yanında, halkımız, sivil toplum kuruluşları olağanüstü bir gayret gösterdiler. Dünyada hiçbir ülke Türkiye kadar bu kadar ağır yıkıcı bir depremin altından kesinlikle kalkamazdı.

Halk Bankası kaynaklarından yüzde 50 Hazine sübvansiyon faizi olarak 250 bin TL limitli 12 ayı geri ödemesiz olmak üzere 60 ay vadeli deprem kredisi kullandırdık.

"TARİHİN EN YÜKSEK TEMMUZ AYI İHRACATI"

Hükümetimiz esnaf ve sanatkarların kredi geri ödemelerini 6 aylığına faizsiz ertelemişti. 1 Ağustos'tan itibaren yine 6 aylığına krediler deprem bölgesinin tamamında 6 ay daha ertelenmiştir.

Fırsatçılık yapan, deprem sıkıntılarından istifade etmeye çalışanlara yaptırımlar uygulandı. Fahiş fiyat artışı yaptığını tespit ettiğimiz müeseseleri bulmak amacıyla denetim gerçekleştirildi.

İhracatımız Temmuz ayında %8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır.