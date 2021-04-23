RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Ekonomi Videoları Thodex vurgunu nasıl başladı? Kimler katıldı? Çöküş belirtileri nelerdi? Mağdurlar ne yapacak? Faruk Erdem anlattı...

Thodex vurgunu nasıl başladı? Kimler katıldı? Çöküş belirtileri nelerdi? Mağdurlar ne yapacak? Faruk Erdem anlattı...

Thodex vurgunu nasıl başladı? Kimler katıldı? Çöküş belirtileri nelerdi? Mağdurlar ne yapacak? Faruk Erdem anlattı...
23.04.2021 15:55
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Kripto vurgunu nasıl yapıldı?
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Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul'dan Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıkarken, 400 bine yakın kullanıcı da dolandırıldığı gerçeğiyle yüz yüze kaldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını iletti. Peki kripto para dünyasını sarsan vurgun nasıl yapıldı? Nasıl başladı? Kimler katıldı? Çöküş belirtileri neydi? Paralar nasıl çıkar? Kripto vurgunu nasıl yapıldı? Mağdurlar ne yapacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber  canlı yayınında tek tek anlattı.


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