Terörle mücadeleden enerji devrimine... Günlük 81 bine dayandı! "Berat Albayrak’ın attığı adımların meyveleri bunlar"

Giriş Tarihi: 20.05.2025 12:11:39

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi adımlar atılıyor.

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi 81 bin varile ulaştı. Bir dönem terörle anılan bölgede bugün bayramlar kutlanıyor...

GABAR'DA 19 MAYIS ANMASI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl anlamlı bir adres olan Gabar Dağı'nda kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve yaklaşık 40 milletvekilinden oluşan heyet, bir zamanlar terörle anılan bu bölgede bayram coşkusunu yaşattı.

Heyete eşlik eden Sabah Yazarı Okan Müderrisoğlu, sahadaki gözlemlerini A Haber'de anlattı.

Müderrisoğlu, bölgedeki değişimi şu sözlerle özetledi:

"Bir zamanlar pusuların, çatışmaların yaşandığı, şehit haberleriyle anılan bu topraklar artık Türkiye'nin enerji umudu oldu. Bugün burada, Cizre'den, Batman'dan gelen yüzlerce genç mühendis sahada görev yapıyor. TPAO'nun uzman kadrosuyla birlikte büyük bir üretim seferberliği yaşanıyor."

BERAT ALBAYRAK'I İŞARET ETTİ: MİLLİ ENERJİ POLİTİKASININ MEYVELERİ

Müderrisoğlu, bu başarının temelinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan "Milli Enerji ve Maden Politikası"nın yattığını vurguladı.

Müderissoğlu şunları söyledi:

"Türkiye'nin Sayın Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde oluşturduğu Milli Enerji ve Maden Politikasının meyveleri bunlar. Karada denizde her yerde gaz, petrol araması sürdüğü gibi Libya'dan Somali'ye kadar çok geniş bir coğrafyada da gerek sismik çalışma gerek sondajla ilgili çok önemli faaliyetleri var Türkiye'nin bu ufku bu vizyonu bu mühendislik faaliyetini bu özveriyi görünce çok çok etkilenmemek mümkün değil. Milletvekillerinin Komisyon Başkanlarının da soruları ile orada birebir kurduğu temasları da görünce son derece etkilendim"

GÜVENLİĞİN MİMARI: JANDARMA VE TSK

Bölgedeki güvenlik ortamına da dikkat çeken Müderrisoğlu, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin titiz çalışmasının sahadaki huzuru sağladığını belirtti. Okan Müderrisoğlu, "Bir komutan bana 'Bu noktada çok çatışmaya girdik, şehit verdik' dedi. Aynı noktada bugün verimli petrol üretimi yapılıyor. Rafineriye gönderilmeden dahi traktörü çalıştıracak nitelikte bir petrolden söz ediyoruz." dedi.

GENÇLERİN HAYALLERİ DEĞİŞTİ

Müderrisoğlu, bölgede gençlerin hayallerinin değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlarsınız çukur-hendek operasyonlarında yaşadığımız ağır kayıpları ve sonuçları… Cizre bugün öyle enteresan bir kadim kent. Huzur kenti olmuş. Gençlerin gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Hepsi üniversite ile ilgili hayatlarının sonrası ile ilgili planlarını anlattılar. Bulundukları yerde memnuniyetsiz değiller. Ama kabuklarını kırmak istiyorlar. Eskiden dağa çıkmak ile ilgili kandırılmaya istismara müsait gençler şimdi üniversite hayallini, kendilerine yeni bir hayat kurmayı, yine memleketlerinde hayatlarının bir bölümüne devam ettirmeyi anlattlıar.

Bunlar o kadar kıymetli ki 1984'ten bu yana kan ve gözyaşı ile anılan bir coğrafyanın bugün Cumhurbaşkanının ifadesi ile kentlerde halay yaylalarda şenlik olarak... Türkiye'nin ve Türkiye yüzyılı vizyonunu geleceğini oluşturmak için sergilenen duruş, verilen emeklerin, şehitlerin gazilerin bu büyük mücadelesini boşa gitmediğini göstermesi bakımından çok kıymetli. Silahların bırakılmak üzere olduğu süreçteyiz. O dikkat özen teyakkuz bu anlamda saha tecrübesi jandarmamızın özellikle dikkat çekiciydi. Onları da tebrik etmek lazım..."

Müderrisoğlu, bölgenin ziyaret edilebilir hale geldiğine de dikkat çekerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yaptığı öneriyi de anlattı:

"Özellikle gençleri yurdun dört bir köşesinden insanlarımızı belli aralıklarla bizzat o saha incelemesi ve elde edilen sonucu göstermek için kısa turlar yapmak lazım. Evet orası turistik bir yer değil ama artık oraya gidilebilir olması ve oradaki başarı öyküsünün daha geniş kitlelere yayılması bakımından da tarihi bir fırsat var. Emeği geçenlerin hepsinden allah razı olsun."