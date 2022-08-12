Haberler Ekonomi Videoları TARİH BELLİ OLDU! Tarım Kredi'de fiyatlar alaşağı! 1,2,5 LT Ayçiçek yağı, şeker, un, süt fiyatlarında çılgınlık!

TARİH BELLİ OLDU! Tarım Kredi'de fiyatlar alaşağı! 1,2,5 LT Ayçiçek yağı, şeker, un, süt fiyatlarında çılgınlık!

TARİH BELLİ OLDU! Tarım Kredi'de fiyatlar alaşağı! 1,2,5 LT Ayçiçek yağı, şeker, un, süt fiyatlarında çılgınlık!
12.08.2022 14:21

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Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri şubeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın et ve ayçiçek yaşı başta olmak üzere pek çok üründe indirim yapılacağını açıkladı. Yapılan bu açıklamanın ardından vatandaşlar Tarım Kredi Market fiyat listesi hakkında detayları merak etmeye başladı. Tarım Kredi Marketlerinde yapılacak indirim gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreninde verdiği indirim müjdesi sonrası et fiyatları başta olmak üzere temel gıda ürünlerine gelecek indirimler merak ediliyor. Peki, Tarım Kredi Market fiyat listesi nasıl? Tarım Kredi Market nerelerde var? Tarım Kredi Market fiyatları ne zaman düşecek? İşte merak edilenler...

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