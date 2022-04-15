RAMAZAN İMSAKİYE
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Sözleşmeli çalışanlara kadro müjdesi: 530 bin sözleşmeli memur için kadro, ücret, tayin gündemde

Sözleşmeli çalışanlara kadro müjdesi: 530 bin sözleşmeli memur için kadro, ücret, tayin gündemde
15.04.2022 11:50

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Ülkemizdeki binlerce memurun şüphesiz en çok merak ettiği konuların başında sözleşmeli memurların kadro alıp almayacağı geliyor. Ayrıca ücret düzenlemesi ve tayin de araştırılıyor. 530 bin sözleşmeli memurun kadro, ücret, tayin ve görevde yükselme sorununun çözümü için düğmeye basıldı. Çalışma Bakanı Bilgin, kadro çalışmasında sona gelindiğini söyledi.

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Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli memurun kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu çözülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindiğini belirtirken, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce çalışanın yaşadığı mağduriyet de son bulacak. Kamuda 39 ayrı statü nedeniyle sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik sona erecek, eş durumundan tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı verilecek.

3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISINDA ORTAYA KONULACAK
SABAH'ta yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında sözleşmeli personele yönelik çalışma da ortaya konulacak.

Geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle gündeme gelen sözleşmeli personelin kadroya alınması ile birçok sorun da çözülmüş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerde sözleşmeli 39 ayrı statü bulunuyor. Yapılan çalışmayla sözleşmeli statüler sadeleştirilecek.

Mevcut durumda evli öğretmen çiftten biri sözleşmeliyse eş durumundan tayin hakkı bulunmuyor. Sözleşmeli öğretmenin tayin talebi üç yıl sonra kabul ediliyor. Sözleşmeli memurlar, 657 sayılı Yasa'da "devlet işleri memur eliyle yürütülür" hükmü nedeniyle ne kadar tecrübeli olursa olsun, uzun yıllar görev yapsa da imza yetkisi kullanamıyor.

Örneğin, 20 yılın üzerinde çalışan, bütün işlere vakıf bir sözleşmeli memur imzayı bir yılda amir olan genç bir memura attırmak durumunda kalıyor. Yapılacak düzenleme ile kadroya geçecek donanımlı, tecrübeli sözleşmeli memurların da imza yetkisi olacak. Geçen yıl sözleşmeli sağlık çalışanların sosyal hakları salgın süreci de dikkate alınarak düzeltildi. Diğer sözleşmeli memurların yaşadığı bu sorunların da ek gösterge düzenlemesiyle birlikte tamamlanması hedefleniyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?
Çalışma Bakanı Bilgin, Toplu Sözleşme Kongresi'nde yaptığı açıklamada sözleşmeli personelin kadro hakkına sahip olması için çalıştıklarını, çalışmanın son aşamaya geldiğini duyurdu.

Kamuda sözleşmeli personelin durumunu isteğe bağlı düzenleyerek belli kamu haklarına kavuşturarak çözmek istediklerini belirten Bakan Bilgin, konuyu sosyal taraflarla ele alarak çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

Bilgin, "Sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip hale getireceğiz ama bunu gönüllülük esasına bağlayacağız. İsteyenleri kadro haklarına sahip olacak şekilde düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz" dedi. Sözleşmeli memurlara kadro, ek gösterge çalışmasının mayısta Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

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