Haberler Video Ekonomi Videoları Son dakika: Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık

Son dakika: Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık

Son dakika: Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık
08.03.2021 13:55
Ana Sayfa 01:19
Hakan Atilla görevinden istifa...
Ana Sayfa 02:04
Çukur dahil üç dizinin...
Ana Sayfa 02:08
Emekli albaydan ABD'ye 1...
Ana Sayfa 01:55
Cebinizde servet olabilir! 50...
Ana Sayfa 01:24
Bilim Kurulu üyesinden...
Ana Sayfa 04:12
Mervenur Polat cinayeti...
Ana Sayfa 01:19
Avşar'ın o fotoğrafı hayrete...
Ana Sayfa 01:31
Borsa haftaya nasıl başladı? 8...
Ana Sayfa 00:51
Boğaz'da dikkat çeken...
Ana Sayfa 03:51
Kısıtlama sonrası İstanbul'da...
Ana Sayfa 02:12
Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2021...
Ana Sayfa 00:42
Eski eşini öldüren zanlı...

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY, hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı" dedi. Pandemi döneminden en olumsuz etkilenen sektörün havacılık sektörü olduğu söyleyen Aycı, "2020 yılını üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı  yüzde 55'e kadar çıkardık. Bu anlamda son çeyrekte 1.8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardık." açıklamasında bulundu.


THY Genel Müdürlük binasında basın toplantısı yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı salgın döneminde sivil havacılık konusunda açıklamalarda bulundu.

Aycı, "2020'nin son çeyreğinde 3. Çeyrek performansını da geçerek son çeyrekte 112 milyon dolar da faaliyet karı elde etmeyi başararak seneyi kapattık" dedi.



Pandemi döneminden en olumsuz etkilenen sektörün havacılık sektörü olduğu söyleyen Aycı, "2020 yılını üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı yüzde 55'e kadar çıkardık. Bu anlamda son çeyrekte 1.8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardık. Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı" dedi.

Sene başı planlanan yatırımlardan yaklaşık 300 milyon dolarlık tasarruf yapıldığını söyleyen Aycı, "Türk Hava Yolları rakiplerine göre en az yolcu sayısında düşüş kaydeden havayolu olmayı başardı. 28 milyon yolcuyu taşıdı. Emsal havayollarında ortalama 22 puanlık düşüş olurken THY bu doluluk düşüşleri yüzde 11-12 seviyesinde kaldı" dedi.

Ekonomi Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ