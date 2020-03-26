Son dakika: TOKİ ve Emlak Konut'tan taksit erteleme kararı 26.03.2020 14:42

Son dakika haberi... TOKİ ve Emlak Konut'tan taksit erteleme kararı geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz. — Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2020

Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.