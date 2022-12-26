Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçmesine yönelik düzenlenemenin bugün Meclis'e sunulacağını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, toplantıda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen, "kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi" konusunu değerlendirdiklerini söylemişti.

Erdoğan bu çalışmayla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle "sözleşmeli personel statüsü"nü yeniden belirlediklerini bildirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır."

KURUMLAR ARASI NAKİL

Başkan Erdoğan, kadroya geçen personelin, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacağını bildirdi.

Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenlerin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebileceğini kaydeden Erdoğan, "Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli-kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirtti.

10 SORUDA SÖZLEŞMELİYE KADRO

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesiyle ilgili çalışmalar milyonlarca emekçinin yüzünü güldürdü. Peki düzenlemenin içeriğinde hangi detaylar bulunuyor. İşte 10 soruda sözleşmeliye kadro...

KİMLER KAPSAMDA BULUNUYOR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Bu kişilerin büyük bölümünü öğretmenler, sağlık çalışanları ve din görevlileri oluşturuyor.

BELEDİYELERDE ÇALIŞANLAR DA KAPSAMDA MI?

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak. Bu kapsamda da belediye ve bağlı kuruluşlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel olarak yıllık sözleşme ile çalıştırılanlar bulunuyor.

KİMLER KAPSAM DIŞINDA BULUNUYOR?

Sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanları kapsam dışında bulunuyor.

KADROYA GEÇİŞ İÇİN NE GEREKİYOR?

Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı var. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

Çıkarılacak yasa ile 'sözleşmeli personel statüsü' yeniden düzenlenecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.

GEÇİŞ OTOMATİK Mİ OLACAK?

Kadroya geçiş isteğe bağlı olacak. Bunun için başvuru gerekecek. Başvuru yapanlar kadroya alınacak.

BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular düzenleme yasalaştıktan sonra başlayacak. Kapsamda bulunan ve süreyi tamamlayan sözleşmeliler çıkarılacak kanunda belirtilen süre içinde başvuruda bulunacak.

KADROYA GEÇİŞ İSTENMİYORSA NE YAPILACAK?

Sözleşmelilerden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak.

KADROYA GEÇENLER HANGİ HAKLARA KAVUŞACAK?

Yeni düzenleme ile kadroya geçen sözleşmeli personele görevde yükselme, unvan değişikliği, nakil, kademe ve derece ilerlemesi gibi haklar verilecek. Mazerete dayalı yer değiştirme sorunu çözüme kavuşturulacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Kadroya geçen personelin izin hakları iyileşirken, çalışanlar iş güvencesi de elde edecek.

KURUMLAR ARASI NAKİL HAKKI İÇİN SÜRE VAR MI?

Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacak.

KURUMLAR ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİNDE SINIR BULUNUYOR MU?

Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecek.

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