Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu! KOBİ'lerin ödemeleri 3 ay ertelendi! 26.03.2020 10:43

Son dakika haberleri... KOBİ'lerin ödemeleri 3 ay ertelendi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Varank, KOBİ'lerin ödemelerini 3 ay ertelediklerini duyurarak, koronavirüs ile ilgili aşı ve ilaç projelerini destekleyeceklerini söyledi. Varank, koronavirüs fırsatçılarına en ağır cezaların geleceğini söyleyerek, bir daha destek alamayacaklarını duyurdu.

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Varank, koronavirüsle mücadele kapsamında ilaç ve aşı projelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destekleneceğini söyledi. "TÜBİTAK COVID-19 portalını bugün itibariyle devreye aldık." diyen Varank, koronavirüs fırsatçılarına en ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle;

Yatırım teşviklerinde verdiğimiz kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz. Kullandıkları kredi faizini veya kar payının bir kısmını bakanlığımız karşılıyor. Aksama olması durumunda faiz desteğinden faydalanamıyorlardı. Bu kuralı askıya alıyoruz. Firmalar bazı ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde faiz ve kar payı desteğinden aynen faydalanabilecekler.

Fırsatçıların spekülasyon yapmasına izin vermeyeceğiz. Tespit edilen fırsatçılar bir daha bakanlıktan destek alamayacaklar



Kobilerin ödemelerini 3 ay erteledik.

Koronavirüs teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ekipmanlara, önleme ürünlerine hızlıca destek vereceğiz.

Girişimcilerin ve bilim insanlarının getirecekleri projelerin hayata geçmesini sağlayacak hızlı bir program hazırladık. 2 Nisan'a kadar açık olacak çağrılar bir hafta içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

TÜBİTAK Covid-19 Portalı'nı da bugün itibarıyla devreye aldık. covid19.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek portalda araştırmacılara da özel bir bölüm oluşturduk.

AŞI VE İLAÇ GELİŞTİRME SÜRECİ...

Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece doğrudan dahil edebileceğiz.

SOLUNUM CİHAZLARI...

Bu girişimlerle irtibata geçtik. Biz bu girişimlerle bu olaya katkı sağlamak isteyen üreticilerimizi buluşturduk. Şu anda bin kadar yerli solunum cihazı üretilip hediye edilecek. Sağlık Bakanlığımız da 1000 adet kadar sipariş verdi. Seri üretim için yola koyulduk.