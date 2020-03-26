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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bankalara

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bankalara "taahhüt" uyarısı: Takipçisiyiz

26.03.2020 09:44

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız


Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok banka ekonomik destek paketi ve taahüt açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konunun takipçisi olduklarını belirterek, vatandaşlara taahhütlere aykırı davranılması durumunda şikayet hattına durumu aktarabileceklerini belirtti.
Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.

Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/o4RmEdkbEJ

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020
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