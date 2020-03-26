Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bankalara "taahhüt" uyarısı: Takipçisiyiz 26.03.2020 09:44

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.