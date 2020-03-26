Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bankalara "taahhüt" uyarısı: Takipçisiyiz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız
Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok banka ekonomik destek paketi ve taahüt açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konunun takipçisi olduklarını belirterek, vatandaşlara taahhütlere aykırı davranılması durumunda şikayet hattına durumu aktarabileceklerini belirtti.
Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.
Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020
Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/o4RmEdkbEJ
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