Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi küresel krizden daha da güçlenerek çıkacak

17.08.2020 16:46

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanlar, BUGÜN 'borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor. Türkiye'de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1.291 dolardır.

Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanlar, BUGÜN 'borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor. pic.twitter.com/D6zeJjZGu3 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 17, 2020