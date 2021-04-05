SON DAKİKA HABERİ! Enflasyon açıklandı! Mart ayı enflasyonu TEFE TÜFE oranı yüzde kaç?

2021 Mart ayı enflasyon oranları günün ilk saatlerinden bu yana vatandaşların çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan oranlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Açıklanan veriler hem marketlerdeki fiyatları, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Mart ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son gelişmeler...