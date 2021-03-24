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SON DAKİKA BIST 100! 24 Mart Borsa İstanbul'da son durum nedir?

SON DAKİKA BIST 100! 24 Mart Borsa İstanbul'da son durum nedir?
24.03.2021 10:15
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Borsa İstanbul'daki son gelişmeler, piyasalardaki son durumu merak edenler tarafından anbean takip ediliyor. Vatandaşlar borsadaki ve BIST 100 endeksindeki son durumu öğrenmek isteyenler açılış saatini bekliyordu. Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 1.377,37 puanla başladı. Peki, borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte 24 Mart Borsa İstanbul ve BIST 100 endeksinde son durum


Borsa İstanbul ve BIST 100 endeksinde son durum sabah saatlerinde merak konusu oluyor. Borsadaki gelişmeleri yakından takip edenler sabahtan itibaren açılış saatlerindeki durumu araştırıyor. Bu bağlamda da özellikle akıllarda "Borsa yükseldi mi, düştü mü?" sorusu yer alıyor. Peki, 24 Mart Borsa İstanbul ve BIST 100 endeksinde son durum nedir? İşte son gelişmeler...

BORSA YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 1.377,37 puanla yatay başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,05 puan azalarak 1.377,37 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 7,12 ile metal ana sanayi oldu.

Dün güne sert düşüşle başlayan ve iki kere devre kesicinin çalışması sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 1.377,43 puandan tamamladı.

Analistler, pay piyasalarında dün stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla dengelenme çabasının öne çıktığını, banka hisseleri dışında tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini söyledi.

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