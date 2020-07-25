Haberler Video Ekonomi Videoları Son dakika: Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri bugün hesapta

Son dakika: Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri bugün hesapta

Son dakika: Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri bugün hesapta
25.07.2020 13:28

Son dakika haberine göre, Kurban Bayramı'na bir haftadan az bir süre kaldı. Bağ-Kur'lu emeklilerin emekliği aylığı ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlandı. Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de 25-28 Temmuz tarihileri arasında almış olacak.


Ekonomi Videoları