RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! AK Partili vekillerden BES ile ilgili flaş kanun teklifi! TBMM'ye sunuldu

SON DAKİKA! AK Partili vekillerden BES ile ilgili flaş kanun teklifi! TBMM'ye sunuldu
10.05.2021 16:42
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Son dakika haberi... AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.


AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak.

Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan'ın tek bir belge haline getirilecek. Finansal istikrar ve kalkınma komitesi, finansal istikrar komitesi olarak yeniden yapılandırılacak.

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