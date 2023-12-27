2024 asgari ücretin ne kadar olacağı gerek çalışanlar gerekse işverenler tarafından merak ediliyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un bulunduğu komisyon 2 toplantıyı geride bırakırken henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

KÜLLİYE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret hakkında flaş bir haber geldi. Ankara'yı hareketlendiren habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Görüşmenin saat 16.30 sularında yapılması bekleniyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NE?

Konuyla ilgili açıklama yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kulislerde konuşulan rakamın yüzde 45 ile 16 bin 500 olduğunu söyledi. Erdem, Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir rakam değişikliğine gideceğini ve 2024 asgari ücretin 17 bin 103'e kadar çıkacağını söyledi.

İşte Erdem'in o açıklaması:

"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir."

GEÇ SAAT DE OLSA AÇIKLANACAK

A Haber canlı yayınına katılan A Haber muhabiri Rüya Akkuş da şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesai bugün oldukça yoğun. Bizler bugün Kabine toplantısının gerçekleşmesini bekliyorduk. Ancak o toplantı iptal edildi ve aday mesaisi üzerine geniş kapsamlı çalışması bekleniyordu. Ancak bir son dakika bilgisi bizlere ulaştı. Asgari ücret konusunda sıcak bir gelişme yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi iş veren ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geleceği belirtildi.

Bu görüşmeden sonra bugün geç saatlerde bile olsa asgari ücretin belli olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret mesaisini bugün önce gerçekleştirecek."

BU FORMÜLLERE DİKKAT!

Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 liraya ulaşacak.

Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu seviyeleri gündeme getirdi. Asgari ücret yüzde 50'lik artış kararı verilirse net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.

FORMÜLLERE GÖRE NE OLACAK?

Yüzde 40 zamlı:

Net ücret: 15.963,25 TL

Brüt ücret: 18.780,30 TL

İşverene maliyeti: 22.066,86 TL

Yüzde 45 zamlı:

Net ücret: 16.533,37 TL

Brüt ücret: 19.451,02 TL

İşverene maliyeti: 22.854,96 TL

Yüzde 50 zamlı:

Net ücret: 17.103,49 TL

Brüt ücret: 20.121,75 TL

İşverene maliyeti: 23.643,06 TL

O ÖDEMELER DE DEĞİŞECEK

Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. Bunlardan biri de asgari ücretliler olacak. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret bu hafta belirlenecek. Asgari ücretle birlikte pek çok gelir, borçlanma ve prim de değişecek. İşte bu hafta belli olacak yeni gelirler ve ödemelerden bazıları…

ÇALIŞANLARA 2 ETKİSİ OLACAK

Öncelikle asgari ücret tüm çalışanları 2 açıdan etkileyecek. Yeni asgari ücretle birlikte daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek. Ayrıca tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da yeni asgari ücretle artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.

İŞSİZLERE YENİ MAAŞ

Yeni asgari ücret işsizlik maaşına da yansıyacak. İşsizlik maaşı son 4 aylık brüt ücret ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Bu ödemeden yalnızca damga vergisi kesiliyor.

İşsizlik maaşı halen en az 5 bin 365, 10 bin 731 lira. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira ödeniyor. Bu tutarlar yeni asgari ücretle artacak.

Damga vergisi kesilmiş işsizlik maaşı örneğin asgari ücret yüzde 40 artarsa en az 7 bin 455, en çok 14 bin 910 liraya çıkacak. Zam yüzde 45 olursa en düşük işsizlik maaşı 7 bin 721, en yüksek de 15 bin 442 liraya ulaşacak. Yüzde 50'lik artış ise işsizlik maaşını yine damga vergisi kesilmiş olarak 7 bin 987-15 bin 975 lira aralığına yükseltecek.

İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre aydan aya farklılık gösterecek. Bağlanacak en düşük işsizlik maaşı Ocak'ta ayrılma halinde farklı, Şubat'ta ayrılma halinde farklı olacak. Tavan tutar ise Ocak'tan itibaren devreye girecek. Yeni asgari ücret, halen işsizlik maaşı alanlardan ise işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 26 bin 829 liranın üstünde olanlara da etki edecek.

İŞ ARAYANLAR DİKKAT!

Halen sosyal yardım programlarından yararlanıp çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu kişilere işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Halen iş arama yardımı bin 140, işe yerleşme desteği 4 bin 471 lira. Bu tutarlar da yeni asgari ücretle yükselecek. İş arama yardımı asgari ücret yüzde 40 artarsa bin 596, 45 artarsa bin 653, yüzde 50 artarsa bin 710 lira olacak. İşe yerleşme desteği de yüzde 40 artış halinde 6 bin 260, yüzde 45 artış olursa 6 bin 483, yüzde 50 artış yapılırsa 6 bin 707 liraya ulaşacak.

KİMLERİN TAZMİNATI ARTACAK?

Yeni ücretle asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatındaki artış da belli olacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor. Asgari ücretlilerin mevcut ihbar tazminatı ise ödeme 2 haftalık ise 5 bin 273, 4 haftalıksa 10 bin 547, 6 haftalık ise 15 bin 820, 8 haftalık ise 21 bin 94 lira. Bu tutarlar değişecek. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük kıdem tazminatı asgari ücret yüzde 40 artarsa 18 bin 637, yüzde 45 artarsa 19 bin 303, yüzde 50 artarsa 19 bin 969 liraya ulaşacak.

HASTAYA ÖDEMELER DEĞİŞİYOR

En düşük rapor parası halen yatarak tedavide 223,58, ayakta tedavide 298,10 lira. Bu tutarlar da bu hafta açıklanacak asgari ücretle artacak. Günlük rapor ücreti ayakta tedavide asgari ücret yüzde 40 artarsa 417,34, yüzde 45 artarsa 432,24, yüzde 50 artarsa 447,15 lira olacak.

ANNEYE 2 AÇIDAN YANSIYACAK

Asgari ücret zammı annelere 2 farklı açıdan yansıyacak.

Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor. Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak en düşük ödenek, yani asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Doğum izninde halen 33 bin 387 lira ödenirken, bu tutar da yeni asgari ücretle artacak. Örneğin; asgari ücret yüzde 40 artarsa 46 bin 742, yüzde 45 artarsa 48 bin 411, yüzde 50 artarsa 50 bin 80 lira olacak.

Bir artış da yarı zamanlı çalışan tüm anneleri ilgilendiriyor. Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İşveren bu sürede yarım maaş verirken; İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, yarı zamanlı çalışan anneye aylık 6 bin 656 lira ödüyor. Bu ödeme asgari ücret zammıyla değişecek. Asgari ücret yüzde 40 artarsa 9 bin 318, yüzde 45 artarsa 9 bin 651, yüzde 50 artarsa 9 bin 984 liraya ulaşacak.

STAJYERE YENİ TUTAR

Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 710, daha çok personeli olan yerlerde 3 bin 420 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 5 bin 701 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla bu tutarlar da değişecek. Örneğin 20'den çok personeli olan işyerlerinde en düşük staj ücreti; asgari ücret yüzde 40 artarsa 4 bin 788, yüzde 45 artarsa 4 bin 960, yüzde 50 artarsa 5 bin 131 liraya yükselecek.

SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

BES'TE YENİ LİMİT

Asgari ücretteki artış, BES'e devlet tarafından verilen katkıyı artıracak. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yıllık en çok yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar devlet katkısı veriliyor. Bu yıl BES'e 140 bin 535 lira katkı payı ödemesi yaparak, devlet katkısı avantajından üst limit olan 42 bin 160 lira ile faydalanabiliyor. Bu tutar değişecek.

PRİMLER, BORÇLANMA TUTARLARI ARTACAK

GSS primi, Bağ-Kur ve isteğe bağlı dahil tüm sigorta primleri asgari ücret zammıyla değişecek. Hizmet borçlanmalarında ve ihyada da en düşük ve en yüksek tutarlar yeni asgari ücretle artacak. Bu yüzden bu işlemler için bu ay sonuna kadar başvurmak önemli. Böylece artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya yapılabilecek. Halen 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasına en az 4 bin 292 lira ödenirken; bu tutar asgari ücret yüzde 40 artarsa 6 bin 9, yüzde 45 artarsa 6 bin 224, yüzde 50 artarsa 6 bin 438 lira olacak.