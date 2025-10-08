SGK’dan “K” harfi uyarısı!

Emekli olabilmek için çalışarak, kendi işini yaparak ya da isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmak gerekiyor. Bu primlerin dökümü e-Devlet'ten rahatça görülebiliyor. Böylece sigorta yapılmış mı, primler ödenmiş mi, gerçek maaş bildirilmiş mi kolaylıkla takip edilebiliyor. Bu döküm incelenirken, bazı harflerle de karşılaşılabiliyor.





DİKKAT! İPTAL OLABİLİR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir paylaşım yaparak "e-Devlet'ten hizmet dökümünüzü kontrol etmeyi unutmayın" uyarısı yaptı, hizmet dökümünde 'K' harfi bulunması halinde neler olabileceğini aktardı. Paylaşımda, "Bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" ifadesi kullanıldı. 'K' harfiyle kodlanan hizmet dökümü varsa, bu iş yerlerinin sahte olup olmadığı denetmenler tarafından araştırılıyor. Araştırma sonucunda iş yerinin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde bu iş yerinden yapılan sigorta bildirimleri geçersiz sayılıyor. O kişi emekli olmuşsa, bu iptal sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri isteniyor.





İŞTE HARFLERİN ANLAMLARI

Hizmet dökümünde yer alan tek harf 'K' değil. 'Ş' harfi, iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor. Gerçekleştirilen denetimin ardından sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştiriliyor ve buradan yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul ediliyor.





AYLIK BAĞLANIR MI?

Hizmet dökümünde 'K' ya da 'Ş' harfi bulunması emekliliğe engel değil. Bu iş yerinden bildirilen sigortalılar denetim sonuçlanmadan da emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor. Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olduğu anlaşılırsa, söz konusu primler iptal ediliyor.



BUNLARA DİKKAT!

Bir iş yerinde fiilen çalışmadan kendinizi orada sigortalı göstermeyin.

İş yeri sahibiyseniz kimseye 'hatır sigortası' yapmayın.

Piyasada sizi sigortalı yapmak vaadiyle dolaşan dolandırıcılara kanmayın.

Sık sık hizmet dökümünüzü inceleyip primlerinizi kontrol edin.