SGK çalışan anne desteği! Ayda 19 bin TL! O şartları karşılayan parayı alacak!

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 20:45 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 20:45

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), çalışan annelere ve bakıcılara maddi destek sağladığıEğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde yeni perde açıldı.



20 AY SÜRECEK

Avrupa Birliği (AB) ile birlikte finanse edilen projede; bu yıl 15 milyon lirayı aşan destek için düğmeye basıldı. Destek tutarları da artırıldı. Buna göre; tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 euro yani yaklaşık 18 bin 966 lira, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere de 560 euro yani yaklaşık 20 bin 826 lira hibe destek verilecek.

Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan anneler de desteklenirken, bu kapsamda aylık ödeme 255 euro (9 bin 483 lira) seviyesinde olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (11 bin 343 lira) bulacak. Proje kapsamında 20 ay süreyle destek verilecek.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Desteğin detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" dedi.

Çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, bu proje ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurguladı.



NASIL BAŞVURULUYOR?

'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden 0-36 aylık çocuk sahibi sigortalı anneler destekten yararlanıyor. Anneler, e-Devlet şifresi ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeden belirlenen şartları taşıyan anneler yararlanabiliyor. İşte bu şartlar:

- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmek,

- Çocukla aynı evde ikamet etmek,

- Bekar anneyse çocuğun velayetine sahip olmak,

- En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve tam zamanlı sigortalı olarak (4/a sigortalılar) çalışmak ve adına aylık 30 gün prim bildiriliyor olunması,

- Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmak,

- SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamak,

- Bakıcının ücretini en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyinden ödemek,

- Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamak.