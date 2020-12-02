Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.https://t.co/KhlnvtZEYB pic.twitter.com/1IqDjT3HS7— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 2, 2020
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