Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulunuyor. Kavcıoğlu konuşmasında, "Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek rezerv artmıştır." dedi.



Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından birisidir. Bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken kurumdur. Merkez Bankası güçlüdür. Rezervleri ile, rakamları ile, fiyat istikrarı mücadelesi ile gereken her şeyi kendi içinde, kendi Para Politikası Kurulu ile almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Sağolsun onlar da dinlediler. Kendilerine teşekkür ediyorum.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ

Döviz kuru dünyada da gelişmelerle güçleniyor. Hepsi önemli. Hepsi etkiliyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımız sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME

Sabah kendileri aradılar, biz de talebi olumlu bulduk, görüştük.

GÖREVDEN ALMALAR

(Görevden almalar) Bütün kurumlarda olan bir şeyler. Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı bizim tercihimiz. Merkez Bankası'nın bütün rakamları, iletişimi açıktır, nettir. Spekülasyonlar Merkez Bankası'na zarar verir. Herkes siyaset yapacaksa başka şeylerin üzerinden yapmaları bu ülkeye daha az zarar verecektir. Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıllardır faiz indiriyor, yükseliyor. Bir şeyi çıkarmak adına bu tür yorumlar doğru değil. Bu arkadaşlar faiz indirildiği dönemde de artırıldığı dönemde de görev yaptılar. Bu hafta bütün teknik ekiple çalışacağız, gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz. Bu karar herkesin kararı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak üzerimize sorumluluk düşüyorsa bunu yerine getiririz.