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EYT DÜZENLEMESİNDE 2 MÜJDE! İşverene EYT desteği: Kıdem tazminatları ve Prim maliyeti...

EYT DÜZENLEMESİNDE 2 MÜJDE! İşverene EYT desteği: Kıdem tazminatları ve Prim maliyeti...
02.12.2022 11:21

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Heyecanla beklenen EYT düzenlemesi gün sayarken, 2 müjde geldi: Çalışanların kıdem tazminatları için uygun kredi verilecek, emekli çalışanların prim maliyeti düşürülecek...

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Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme gün sayarken, 2 müjde geldi. EYT düzenlemesiyle emekli olacak kişilerin hem kıdem tazminatını hem de çalışmasını kolaylaştıracak destekler sağlanacak. Asgari ücret toplantısı öncesinde TİSK Başkanı Ömer Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e işverenlerin EYT konusundaki beklentilerine ilişkin çalışmayı sundu. Akkol, "Emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bakan Bey bunun müjdesini paylaştı" dedi. Çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkmasının söz konusu olacağını belirten Akkol, "Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağını açıkladı" ifadesini kullandı.




ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 7 ARALIK'TA
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin; dün Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya geldi. Türkİş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 7, ikincisini 14 Aralık'ta yapılacağını söyledi, süreci 3 imzayla tamamlamak istediklerini belirtti. TİSK Başkanı Akkol da asgari ücret konusunda, "İşçi tarafının memnun olduğu, işverenleri koruyan bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

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