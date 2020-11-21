Otomobil alacaklara büyük müjde: Otomotiv sektörünün önemli isimleri açıkladı, hem sıfır hem ikinci el araç fiyatları düşecek!

Son dakika haberi... İkinci el araba fiyatlarının hem sıfır araç üretiminin bir dönem yapılmaması hem de kurdan kaynaklı sebeplerle artması vatandaşları zor duruma soktu. ÖTV zamlarının da eklenmesiyle vatandaşlar ikinci el araba fiyatlarının düşmesini umutla beklemeye başladı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının dünyayı etkisi altına almasıyla ekonomilerin kapanmasının etkisiyle otomobil üretimleri ciddi oranlarda azaldı. İnsanların Covid-19 endişeleriyle şimdiye kadar hiç olmadığı kadar otomobil talebini yükseltmesi düşen arz ile birleşince sıfır ve ikinci el araç fiyatları için artışı beraberinde getirdi. Otomotiv sektörünün önemli isimleri de açıkladı, hem sıfır hem ikinci el araç fiyatları düşecek!

Son dakika haberi... Pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanmak isteyen insanlar araç talebini artırdı. Tüm dünyada sıfır otomobil üretiminde azalan arz artan talep sonrası araç fiyatlarında yükselişi kaçınılmaz kıldı. Otomobil fiyatları her geçen gün artarken, araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülmeye başladı. Araç almak isteyenler dolardaki düşüşle beraber özellikle "İkinci el araba fiyatları" konusunda son dakika gelişmelerini takip ederek, "İkinci el araç fiyatları düşer mi?" sorusuna cevap arıyor. Otohaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan, otomobil sektöründeki beklentileri açıkladı.

İKİNCİ EL ARAÇ, SIFIR FİYATININ ÜZERİNDE PEYNİR EKMEK GİBİ SATILDI

Bayilerde yaşanan sıfır araç sıkıntısı otomobil piyasasında ikinci el aracın sıfır araç fiyatının üzerinde peynir ekmek gibi satılmasına neden oldu. Düşen kredi faizleri bu durumu destekleyen ana unsur olarak dikkat çekti. Araç fiyatlarındaki bu sert artışlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülmeye başladı.

"2021 İLKBAHARINDAN ÖNCE ARAÇ BULUNURLUĞU ÇOK YÜKSEK OLMAYACAK"

Bayilerde sıfır araç sıkıntısı yaşanıyor bu durum daha ne kadar sürebilir?

Pandemi nedeniyle Nisan ayından bu yana otomobil fabrikaları üretim konusunda sıkıntılar yaşıyor. İlkbahar aylarında üretimi tamamen durdurmak zorunda kalan fabrikalar da oldu. Ayrıca hala tam kapasite çalışamayan fabrikalar da söz konusu. Her ne kadar Avrupa pazarında ciddi daralmalar yaşandıysa da Türkiye gibi az sayıda ülkenin pazarındaki büyümeye cevap verecek arz oluşmadı.

Pandeminin ikinci dalgası da başladı ve bu durum özellikle Avrupa'daki üretim tesisleri üzerinde kapasite baskısı oluşturuyor. Pandemi etkisini azaltmadan otomobil arzının artması pek mümkün görünmüyor. Eğer Avrupa pazarı tekrar ciddi oranda daralır ve üretim fazlası ortaya çıkarsa bu araçların Türkiye'ye getirilmesi mümkün olabilir.

Normal şartlar altında 2021 ilkbaharından önce araç bulunurluğunun çok yüksek olmayacağını söyleyebilirim. Pandemi etkisinin daha az hissedildiği ülkelerde üretim yapan markaların araçlarının daha kolay bulunabileceğini de belirteyim.

"BAZI MARKALARIN BAZI MODELLERİNDE HEMEN TESLİM BULUNABİLİYOR"

Araç almak isteyenler için sıfır araç mı ikinci el mi önerirsiniz? Sizce şu aşamada almak mı beklemek mi? Sıfır araç almak isteyenlerin temel amacı, daha önceki kullanımdan doğan riskleri taşımayan yepyeni bir otomobile sahip olmak. Eğer otomobilini hemen değiştirmek ya da otomobil almak istiyorsa, tüketicinin önünde 2 seçenek var. Birincisi sıfır otomobil bulmak ya da beklemek. Diğeri ise henüz 1 ya da 2 yaşında bir otomobil almak. Bazı markalarda bazı modeller hemen teslim bulunabiliyor. Bu da istenilen değil bazen de bulunabilen otomobili almak anlamına geliyor.

İkinci el otomobillerde getirilen ekspertiz zorunluluğu tüketicinin aklındaki soru işaretlerinin giderilmesi anlamında son derece olumlu bir uygulama. Dolayısıyla tercih tüketicinin. 0 km'de bulduğu otomobili alacak ya da istediği otomobili bekleyecek veya ikinci elde istediği otomobili alacak.

"SEKTÖR DÖVİZİN DÜŞMESİYLE OLUŞAN MARJI DAHA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İÇİN KULLANABİLİR"

Son 1 yıldır ikinci el pazarında fiyatlar hızlı bir artış gösterdi. Bunun temel 2 sebebi var. Birincisi sıfır araç fiyatlarının döviz fiyatlarına bağlı olarak yükselmesi. İkincisi de sıfır araç bulunmasında yaşanan zorluk. Sıfır araçların bulunamaması yüzünden bazı 1 yaşındaki otomobillerin fiyatları sıfır otomobillerin üzerinde çıktı. Arz artınca bu durum dengeye gelecektir. Ayrıca son günlerde döviz fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Eğer döviz fiyatları şimdiki seviyelere civarında kalırsa sıfır otomobil fiyatları düşer mi diye bir soru da sorulabilir. Sonuçta ikinci el araç fiyatları için temel belirleyici sıfır araç fiyatları. Ancak sıfır araç fiyatlarında önemli bir değişim olacağını sanmıyorum.

Sektör büyük ihtimalle döviz fiyatlarının düşmesiyle oluşan marjı daha düşük faizli kredi için kullanacaktır. Dolayısıyla sıfır araç fiyatlarında önemli artışlar olmazsa ikinci el fiyatları da seviyesini koruyacaktır.

"PAZARDA ÖNCE HİBRİT OTOMOBİLLERİN AĞIRLIĞINI GÖRECEĞİZ"

Elektrikli otomobillere gelince; Şarj istasyonu sayısı gittikçe artıyor olsa da henüz yetersiz. TOGG üretime başlayıncaya kadar şarj istasyonu sayısı hatırı sayılır düzeye gelecektir. Tabi satın alma kararında elektrikli otomobillerin menzili de önemli bir faktör. Pazarda önce hibrit otomobillerin ağırlığını göreceğiz, 5 yıl sonraysa elektrikliler, hibritler için tehdit haline gelecek.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıran vatandaşlara bir müjde de hükümetten geldi. İkinci el piyasasındaki durumu inceleyen hükumet, ikinci el araba piyasası için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. İkinci el otomobil sektöründe yüksek miktarda fiyat artışının olması; bu artışların suni olması ve ekonominin sağlıksız görünmesi gibi bir algı oluşturduğu üstünde duruluyor. İkinci el araba fiyatlarının düşmesi ve ekonominin sağlıklı görünmesi için hükumetin bu alanda çalışmaları hızlandırdığı bilgisi paylaşıldı. İkinci el araba fiyatları düşer mi araştıran vatandaşlar hükumetin yapacağı adımları bekliyor. Hükumet ikinci el araba fiyatlarının normal seviyeye gelebilmesi için yapacağı muhtemel adımlardan birisi de belli bir yaşın altındaki ikinci el araba fiyatlarının ithalatına izin verilmesi olacak.