Gençlere evlilik desteği geliyor

Evlenecek gençlere yeni destek

Aile ve Kültür Sanat Sempozyumu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin evlilik sürecini kolaylaştırmak için ek destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. Destek programının kapsamı ve ayrıntılarının kısa sürede açıklanması bekleniyor.

"Doğurganlık oranı hızla düşüyor"

Erdoğan, Türkiye'nin nüfus yapısının alarm verdiğini belirterek doğurganlık oranındaki gerilemeye dikkat çekti. Bu tablonun ülkenin geleceği için ciddi risk oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, "Doğurganlık oranı kötüye gidiyor. Bu bir felaket." sözleriyle çağrıda bulundu.