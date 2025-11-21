PODCAST CANLI YAYIN
Gençlere evlilik desteği geliyor

Gençlere evlilik desteği geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek gençlere ek destek sağlanacağını açıkladı. Konuşmasında Türkiye’de doğurganlık oranının tehlikeli seviyeye indiğini vurguladı.

Evlenecek gençlere yeni destek

Aile ve Kültür Sanat Sempozyumu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin evlilik sürecini kolaylaştırmak için ek destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. Destek programının kapsamı ve ayrıntılarının kısa sürede açıklanması bekleniyor.

"Doğurganlık oranı hızla düşüyor"

Erdoğan, Türkiye'nin nüfus yapısının alarm verdiğini belirterek doğurganlık oranındaki gerilemeye dikkat çekti. Bu tablonun ülkenin geleceği için ciddi risk oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, "Doğurganlık oranı kötüye gidiyor. Bu bir felaket." sözleriyle çağrıda bulundu.

