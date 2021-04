Mısır Süveyş Kanalı'ndan geçerken yaptığı kaza nedeniyle günlerce deniz trafiğinin durmasına neden olan The Ever Given konteyner gemisi hakkında flaş bir karar aldı. Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, dev geminin yol açtığı zarar tazmin edilinceye dek alıkonulacağını duyurdu.