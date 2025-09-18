Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan kararla politika faizi 250 baz puan düşürüldü. Bu önemli indirim, piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor ve bankacılık sektöründeki birçok uygulamayı doğrudan etkileyeceği biliniyordu. Özellikle bireysel finansmanı yakından ilgilendiren kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarındaki (KMH) değişiklikler gündeme oturdu.

Kredi Kartı Nakit Çekim ve KMH Faizlerinde Yeni Dönem

TCMB'nin faiz indirimi kararının ardından, tüketicileri doğrudan etkileyecek adımlar gecikmedi. Kredi kartı nakit avans çekimlerinde uygulanan faiz oranları ile bankaların müşterilerine sunduğu kredili mevduat hesaplarındaki (KMH) faiz oranlarında önemli düzenlemelere gidildi. Yapılan açıklamalar, bu finansal ürünlerin kullanım maliyetlerinin değişeceğine işaret ediyor.

POS Komisyon Uygulamasında da Değişiklik Var

Faiz oranlarındaki revizyonlara ek olarak, ticari hayatın vazgeçilmezi olan POS cihazları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki komisyon oranlarında da değişiklikler yapıldı. Bu düzenleme, hem esnaf ve işletmeleri hem de kredi kartı kullanıcılarını farklı şekillerde etkileyebilir. Değişen komisyon oranlarının piyasaya yansımaları önümüzdeki günlerde daha net görülecek.

Yeni Düzenlemeler Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Finans piyasaları ve milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de bu yeni düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği. Yapılan son açıklamaya göre, kredi kartı nakit çekim faiz oranları, KMH faiz oranları ve POS komisyon uygulamasına ilişkin değişiklikler [Buraya Yürürlük Tarihi Eklenecek. Eğer belirli bir tarih yoksa, "Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor" veya "Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek" gibi bir ifade kullanılabilir.] itibarıyla başlayacak. Vatandaşların ve işletmelerin yeni oranları göz önünde bulundurarak finansal planlamalarını yapmaları önem taşıyor.