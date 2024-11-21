Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Kasım ayında politika faizinin yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Peki; MB'nin bu kararı ne anlama geliyor? İş Portföy Yönetimi Araştırma Müdürü Hande Şekerci A Para ekranında MB'nin Kasım ayı faiz kararı açıklama metnini değerlendirdi. Şekerci; ''Yakın bir zamanda faiz indirimlerinin başlayacağı, teknik bir ayarlama olarak düşünmek lazım ilk etapta. Aralık ayına dair faiz indirimi ihtimalinin bir miktar arttığını görüyorum. Fakat yine de kesin diyemeyiz. Aralık mı, Ocak mı orası biraz muğlak.'' dedi.