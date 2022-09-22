Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Karar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı sonrası piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın vereceği karara çevrilmişti. Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi. Karar ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Doğaner, "Çarkların dönmesi gerekiyor. Burada üretimi artırabilmek büyümenin devam etmesi için hükümetin kararları var Merkez Bankası’nın da bunu destekleme kararları vardı." dedi. Paksoy, "Büyüme tarafına konsantre alan bir karar almış oldu." ifadelerini kullandı.