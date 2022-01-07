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Merkez Bankası 5. müdahalede ne kadar dolar satışı yaptı? Toplam döviz satım tutarı ne kadar?

Merkez Bankası 5. müdahalede ne kadar dolar satışı yaptı? Toplam döviz satım tutarı ne kadar?
07.01.2022 13:59

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Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık döviz sattı. 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar, 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar ve 13 Aralık tarihinde yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattığını açıklamıştı.

Ekonomi Videoları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 17 Aralık tarihinde yaptığı geçen ayın beşinci ve son doğrudan müdahalesinde Döviz satım tutarının 2 milyar 123 Dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar, 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar ve 13 Aralık tarihinde yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattığını açıklamıştı.


Böylece 1, 3, 10, 13 ve 17 Aralık tarihlerinde yaptığı beş müdahalenin satış rakamlarını da açıklamış oldu. TCMB, Aralık ayında toplam 7 milyar 278 milyon dolar doğrudan satış gerçekleştirdi.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

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