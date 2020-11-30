Kritik test tamamlandı! İşte gökyüzündeki gururumuz yerli ve milli SOM!

Savunma Sanayii’deki yerli ve milli silahlarımız dünya gündeminden düşmezken envantere bir yenisi daha eklendi. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen ve uzun süredir çalışmaları devam eden yerli ve milli seyir füzesi SOM'un hava koşullarına dair dayanıklılık testleri tamamlandı. İşte yerli füze SOM…

Yerli ve Milli Savunma sanayisinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Çalışmalarına devam eden TÜBİTAK'tan gelen açıklama Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Yerli ve milli olarak geliştirilen mühimmatlar ile elde edilen başarılara bir yenisi de SOM füzesi ile eklendi. İşte uzun süredir beklenen açıklamanın resmen yapıldığı milli teknoloji harikası SOM Füzesi hakkındaki yeni gelişme ve görüntüler...

SOM'UN EN KRİTİK TESTİ DE TAMAMLANDI! TÜM HAVA KOŞULLARINDA DAYANIKLI

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yerli ve milli seyir füzesinin farklı hava koşullarına dair dayanıklılık testleri de tamamlandı. Bu testlerin SOM'un üretiminin başlaması için kritik öneme sahip olduğu biliniyordu. Ayrıca edinilen bilgiye göre yapılan testlerin de tamamı milli altyapılar ile yapıldı.

TÜRK MÜHENDİSLER TASARLADI, ÜRETİMİ MİLLİ İMKANLARLA YAPILDI

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: "SOM Seyir Füzesi Türk mühendisler tarafından tasarlandı ve üretimi de milli imkanlarla yapılıyor. Takılı olduğu uçak etkili savunma menziline girmeden SOM'u ateşleyebiliyor. Füze akıllı mühimmat olduğu için hedefi tam isabet ile vuruyor."

13 YIL ÖNCE BAŞLAYAN HAYAL BUGÜN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

SOM Seyir Füzesi projesine 13 yıl önce başlandı. 2011 yılında en caydırıcı unsurlardan biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı. Bugün yapılan testlerle alanında kendi rekorlarını da geçen SOM füzesi yapılan son dakika açıklamasına göre artık tüm hava koşullarına uyum sağlayacak hale geldi.

DUVAR DELİCİ ÖZELLİĞE SAHİP

SOM'un tasarımı TUBİTAK Sage'de yapıldı, üretimi de ROKETSAN'da gerçekleştiriliyor. Parçacık etkili harp başlığına ve duvar delici özelliğe sahip.

Ayrıca ardışık delici başlığı ile de 2 metreye kadar engelleri geçme özelliği bulunuyor.

SAGE'nin son dakika açıklaması:

Yerli ve milli mühimmat geliştirmenin yanında onu uluslararası standartlarda kalifiye etmenin önemini biliyor ve bunun için çalışıyoruz. 2006'dan bu yana geliştirdiğimiz #SOM ve varyantlarının tüm testleri milli altyapılarımızda tamamlanmıştır.

TSK ENVANTERİNDEKİ TÜM JETLERLE UYMLU

SOM Füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımındaki F4 ve F16 savaş uçaklarına uyumlu. Yeni sistemlere de entegrasyonu ihtiyaç halinde kolayca gerçekleştirilebiliyor.

SOM FÜZESİNDE KULLANILACAK YERLİ FÜZE MOTORU: MİLLİ TURBOJET

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da geçtiğimiz günlerde Kale Grubu'nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge'nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru'nu test ederek, proje hakkında bilgi almıştı. Varank burada Milli savunma sanayimizle ilgili kritik son dakika bilgileri vermişti;

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Motor sanayisinde öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kale önemli projeler gerçekleştiriyor.

3200 NEWTONLUK BİR ROKET MOTORU

Bu Kale KTJ-3200 Turbojet Motoru'muz 3.200 newtonluk bir roket motoru. Şu anda savunma sanayimizde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı bu boyutta ve bu güçte motorlar kullanıyor. Biz bunları yurt dışından ithal eder durumdaydık ama inşallah bunların çok kısa zamanda devreye girmesiyle birlikte çok önemli milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz. Kendi ürünlerimizi piyasaya çıkarmış olacağız."

"MÜHENDİSLERİMİZE HEM GÜVENİYORUZ HEM ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Varank ayrıca son dakika açıklamalarında yıllar süren yoğun emekleri için projede emeği olanlara teşekkür ederek, bu emekler sayesinde milli turbo jet motorun çok kısa süre içinde seri üretime hazır hale geleceğini söylerken "Az evvel testini yaptık, sesini duyduk" diyen Varank, Türkiye'nin yerli ve katma değerli üretimiyle dünyada fark oluşturan ülkeler arasında yer edinmek istediğini kaydetti.

SOM FÜZESİ DE BU MOTORU KULLANACAK

Geliştirilecek sistem, SOM yanı sıra olası modifikasyonlarla diğer SOM benzeri milli sistemlerle de kullanılabilecek, daha uzun menzilli Turbojet Motorlar'ın geliştirilmesi için ilk aşamayı oluşturacak.

O DA TESLİM AŞAMASINA GELDİ

Türkiye'nin ilk turbojet motorunun üretimi, Kale Ar-Ge'nin üstlendiği önemli yerli projelerden biri. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretilen SOM gibi milli füze platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Turbojet Motoru Projesi'nde teslim aşamasına gelindi.