Kripto para'da Thodex vurgunu! Şirket merkezi didik didik inceleniyor

Son dakika haberine göre Türkiye'de büyük çaplı bir kripto para vurgunu yaşandı. Geçtiğimiz günlerde son dönemin en gözde kripto parası olan Dogecoin'den 2 milyon adet dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken ve üye toplayan Thodex isimli kripto para borsasının, sistemleri kapatarak 2 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla Tiran'a kaçtığı öğrenilirken, şahsın sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü. Şikayetler sonrası harekete geçen polis ekipleri Thodex'in merkezinde inceleme başlattı. Şirketin İstanbul'da bulunan merkezi ekipler tarafından didik didik aranıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye kripto para dünyasında dolandırıcılık vakası yaşandığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtildi.

Şirket iki gün önce yaptığı açıklamasında 6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini duyurmuştu.

Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Ancak devam eden sorun nedeniyle Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile Tayland'a kaçtığı iddia edilse de, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı öğrenildi..

Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapattığı görünüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurularının ardından Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında, "Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başlsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve faillet hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

ŞİRKET MERKEZİNDE İNCELEME

Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'in İstanbul Kadıköy'deki merkezine operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik operasyon başlattı. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Thodex'in Kadıköy'deki merkezinde aramalar başlatıldı. Savcılık, soruşturmaya gizlilik kararı getirdi.

MAĞDURLARIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer'in dün saat 17.57'de İstanbul'dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 3'ÜNCÜ KRİPTO PARA BORSASI

Kılıç ortaya atılan rakamların yüzde 100 doğru olmadığını, tahmini olarak söylendiğini belirtti. Kılıç "Thodex kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahipti. Bunların 391 bini aktif olarak işlem yapıyordu. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kripto para borsasıydı" dedi.

TAHMİNİ 2-10 MİLYAR DOLAR KAÇIRDI

Kılıç "Faruk Fatih Özer tahmini olarak 2 ile 10 milyar dolar arasında parayı alıp yurt dışına kaçmış olabilir. Miktarı tahmin etmek çok net değil, soruşturma neticesinde rakamlar netleşecektir" açıklamasını yaptı.



SAVCILIK İFADEYE ÇAĞIRDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın Faruk Fatih Özer'i ifadeye polis kanalıyla çağırmasıyla birlikte POLNET'ten yapılan kontrollerde 20/04/2021 tarihinde saat 17:57'de İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığının tespit edildiğini belirten Kılıç, mağdurların iki aşamalı olarak hareket edebileceğini, ilkinin savcılığa suç duyurusu ikincisinin ise elindeki meblağa göre tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurmak olduğunu söyledi.

NEREYE KAÇTIĞI BELLİ OLDU

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği öğrenildi. Son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) Tayland'a gittiği kaçtığı iddia edilen Özer'in hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı için 20 Nisan günü Tiran'a yaptığı seyahatte herhangi bir sıkıntı yaşamadığı öğrenildi.

POLİS İNCELEME YAPIYOR

İddialara yönelik emniyet güçleri inceleme başlattı. Thodex'in istanbul Kadıköy'deki merkezine polis ekileri sevk edildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri şu anda şirkette inceleme yapıyor.

FARUK FATİH ÖZER'İN EV ADRESİ DARICA

Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi'ne Darıca'da bir apartman dairesini gösterdi.

SIRADAN BİR APARTMANDA HİZMET VERMİŞ

2017'de kurulan Thodex'in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ulaşılıyor. Koineks Teknoloji ilk başta Şişli'de faaliyet gösteriyor. Sonrasında 2019 yılında Kadıköy'de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Buradan da yine 2019 yılında Nida Kule'ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor.

TELEVİZYONDA ADETA NE YAPACAĞINI ANLATMIŞ...

Thodex'in patronu Özer, 9 Aralık 2020 tarihinde TGRT'te bir programa konuk olduğunda "2020 yılı birçok yeniliği barındırdığı bir yıl oldu bizim için. İnsanlar şunun değerini daha fazla anladılar. Kripto paranın hem taşınması, hem bir yerden bir yere aktarılması tamamen bana bağlı. Herhangi bir sisteme, ülkeye, finans kuruluşuna bağlı olmadan siz istediğiniz yere bu kripto paranızla seyahat edebilir veya bunu istediğiniz ülkeye aktarabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.



REKOR SONRASI KAPANDI

Günlük 1.3 milyar dolarlık rekor işlem hacmine ulaşmasının ardından işlemlere tamamen kapanan Thodex'in sitesinde de sorunun devam ettiğine yönelik duyuru dışında bir şey yer almıyor.

2 MİLYON DOGECOIN KAMPANYASI!

Mağdur olduğunu savunan kişiler, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Şirketin geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladıktan sonra yatırımcı sayısını artırdığı belirtiliyor.



Daha önceden çekilişle lüks araç dağıtan platforma son kampanyanın ardından diğer borsalardan çok sayıda yatırımcının geldiği ifade ediliyor.

MERKEZ BANKASI EL ATMIŞTI

Öte yandan idddiaların Merkez Bankası'nın kripto varlık düzenlemesinin ardından gelmesi dikkat çekti. 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada kripto paraların, "ödemelerde kullanılmasının engellenmesine" vurgu yapılırken mevcut piyasa ödeme araçlarına güvensizlik oluşmasına engel olmak istendiği belirtildi.

YURT DIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Özer yurt dışına çıkmadan önce şirketinden ise dün yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde birçok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk şirketi olduk. Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığından duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır"

"SÜREÇ YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ SÜRECEKTİR"

"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır. Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz"