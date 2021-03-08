KOSGEB'ten girişimcilere müjde! 375 bin TL'lik girişimcilik desteklerinden nasıl yararlanabiliriz? Üstelik tek şartı var...

Girişimci istihdamını sağlamak amacı ile KOSGEB aracılığıyla kurulmuş olan tek program ”Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” olmaktadır. 2021 senesinde da programın alt kolları olan ”Geleneksel Girişimci” ve ”İleri Girişimci” Destek Programı ile aynı biçimde girişimcilere hibe verilmeye devam edilmektedir. Peki; 375 bin TL'lik girişimcilik desteklerinden nasıl yararlanabiliriz? Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kapsamında sağlanan 60 bin TL'lik desteği nasıl alabilirim? İleri Girişimci Destek Programı Programı kapsamında sağlanan 375 bin TL'lik desteği nasıl alabilirim? İşte yanıtı...