Son dakika haberleri... Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile saat 14:30'da bir araya gelecek.

NELER KARARA BAĞLANACAK?

İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu.

Kamu işvereni ise ilk yaptığı '11 bin 500 lira taban ücret, ilk 6 ayda yüzde 30 zam' teklifini, daha sonra '12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam' olarak güncelledi. Bugün yapılacak toplantıda bir anlaşma sağlanması bekleniyor. Toplantıda taban ücretin ve ilk 6 aylık zam oranının yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için de artışlar masaya yatırılacak.

KİM, NE KADAR FARK ALACAK?

Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i için 1 Ocak'tan, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Anlaşmanın ardından kamu işçilerine geçtiğimiz aylara ilişkin fark ödemesi de gerçekleştirilecek. Zamlar anlaşma sonrası hemen yürürlüğe girerken, bazı işçilere Ocak ayından, bazıları da Mart ayından itibaren verilen maaşları için zam farkı ödenecek.

SOSYAL YARDIMLAR VE VERGİ DESTEĞİ

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, çalışanlara bu yıl için aylık 2 bin 500 lira, önümüzdeki yıl için de 3 bin 500 lira sosyal yardım talep ediyor. İşçi konfederasyonları ayrıca, 700 bin işçiye çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı verilmesini ve bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmasını istiyor. Ücretlerdeki gelir vergisinin yüzde 15'i aşması halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanması da talepler arasında.

İKRAMİYEDE ANLAŞMA TAMAM

Türk-İş ve Hak-İş, bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediyor. Görüşmeler devam ederken, taraflar toplu sözleşme ikramiyesi için anlaşmaya vardı.

Bu çerçevede işçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.