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İşte yabancı basının TÜİK ve Merkez Bankası’nı hedef almasının nedeni!

İşte yabancı basının TÜİK ve Merkez Bankası’nı hedef almasının nedeni!
15.10.2021 16:38
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Koronavirüs döneminde güçlü ekonomik duruş ile dünyanın dikkatini çeken Türkiye, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından tek tek artı puan aldı. Özellikle son günlerde Avrupa'da yaşanan ekonomik çöküşe karşın Türkiye'nin notunun yükseltilmesi, ekonomide doğru adımlar atıldığını gösteriyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken yabancı basın Türkiye'yi hedef almaya başladı. Özellikle Merkez Bankası ve TÜİK'in itibarını hedef alan yabancı basın manipülasyon yapmaktan geri kalmadı. Peki yabancı basın Türkiye'yi neden hedef alıyor. Sorunun cevabı faiz indiriminde gizli. İşte detaylar

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