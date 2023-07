İSPARK ücretlerine yüzde 18'lik zam!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbulluya verdiği ulaşım vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi.

VAAT DEĞİL HİKAYE

Bunların en başında ise İSPARK geliyor. İSPARK hakkında 2019 yılında 'Park et devam et' sloganıyla yaptığı konuşmada "Bu şehirde hiç kimse kendi mahallesinde sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak. Asansörlü otopark sistemleriyle otopark kapasitesini şehrimizin birçok semtinde kolaylıkla 2 katına çıkaracağız. Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla toplu taşımayla entegre bir sistem haline getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak." ifadelerini kullanan İmamoğlu, bugün İSPARK'a yüzde 18'lik bir zam daha yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 ila 63 arasında değişen oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü.

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi revize edildi.

Bu kapsamda, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin 28'den 33 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde, 2 saate kadar olan ücretin 36'dan 42 liraya, 4 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 8 saate kadarki ücretin 56'dan 65 liraya, 12 saate kadar olan ücretin 74'ten 86 liraya, 24 saate kadarki ücretin 110'dan 130 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Teklifte kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 20 lira olan 1 saatlik park ücretinin 23 liraya yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

Bu ilçelerde, iki saate kadar olan ücretin 25'ten 29 liraya, 4 saate kadarki ücretin 32'den 37 liraya, 8 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 12 saate kadarki ücretin 62'den 72 liraya, 24 saate kadarki ücretin ise 80'den 94 liraya yükseltilmesi istendi.

İSPARK taksi duraklarında ise araçların giriş çıkışlarının da 8'den 9 liraya, 1 gün beklemesinin ise 33'ten 38 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Zamlı tarifenin, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olması istendi.

Teklif kapsamında, Basın Kartı sahiplerinin, yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, kapalı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanması maddesindeki, "görev nedeniyle kullandıkları hususi bir aracını İSPARK AŞ sistemine kaydettirmeleri koşuluyla" kısmı "Basın kartlarını İSPARK görevlilerine ibraz ederek" şeklinde değiştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin de kentte görev nedeniyle bulundukları birer araç maddesindeki "adlarına tescilli" kısmı da çıkarıldı.

Komisyonların görüşü doğrultusunda mecliste oylanan madde kabul edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İmamoğlu'nun 5 yıllık süreçta vaatlerinin tam tersi icraatlerde bulunmasından bıkan İstanbullu, İSPARK'tan gelen son zam kararına tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar İSPARK'ın maliyetini sorgularken bazıları ise İmamoğlu'nun İSPARK vaadini hatırlattı.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN GÖREVE GELMEDEN ÖNCE İSTANBULLUYU KANDIRDIĞI ULAŞIM VAATLERİ

İşte İmamoğlu'nun 2019 yılındaki yerel seçim döneminde İstanbul'un en önemli sorunu olan ulaşım hakkında vatandaşı kandırdığı vaatleri:

* Toplu ulaşım gece gündüz, 24 saat devam edecek. Kimse, saat kaç olursa olsun, nereye, nasıl gideceğini dert etmeyecek. Akıllı sistemleri aktif biçimde ulaşımın hizmetine sunacağız.

* Kentin trafiğinin yoğun olduğu saatlerde yük boşaltmanın saat kuralı getireceğiz

* Boğaz köprüsü'nden geçişlerde taksi ve dolmuşlardan ücretlerden ücret alınmaması için çalışma yapacağız.

• Kent içinde kalan TEM gişelerinin kaldırılması için girişimde bulunacağız. Artık kent içi bir yola dönüşen TEM'de vatandaşlarımızın sabah-akşam ücret ödemesinin önüne geçeceğiz.

* Kimse kendi mahallesinde, sokağında İSPARK ücreti ödemeyecek.

* Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız.

• Yeşil alanlarla bütünleşik, toplu ulaşım ile entegre toplam 500 km uzunluğunda bisiklet yollarımız olacak.

