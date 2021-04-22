Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Thodex mağdurları parasını geri alabilecek mi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Türkiye kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in vurgununu konuşuyor. Thodex'in kurucusu Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Şikayetler sonrası harekete geçen polis ekipleri Thodex'in merkezinde inceleme başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kripto para borsası Thodex'te 391 bin kişi mağdur oldu. Peki mağdurlar parasını alabilecek mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında merak edilen soruyu yanıtladı.

Kripto para dünyası bir dolandırıcılık iddiasıyla sarsılıyor. Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

Kripto para borsası Thodex'te 391 bin kişi mağdur oldu. Peki mağdurlar parasını alabilecek mi? Kripto para borsası Thodex'te neler oluyor? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Diğer yatırımcılar da tehlikede mi? Dünyada yasal düzenleme ne durumda? Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

YATIRIMCI PANİKTE

Ne yazık ki henüz doğrulanmasa da Thodex tarafından yapılan açıklamaya göre bir geçiş süreci var ve bunun 4-5 gün süreceğinden bahsediliyor. Bu noktada yatırımcı biraz panik olmuş durumda. Konuyla ilgilenen avukatlar Fatih Bey'in yurt dışına çıktığından bahsediyor. Bu yüzden burada bir belirsizlik söz konusu. O yüzden bu kanatta da ne yazık ki biraz panik panik havası hakim çünkü çok fazla sayıda kullanıcısı olan bir kripto para alım-satım platformuydu. Böyle bir durumun yaşanması kullanıcıyı fazlasıyla zedeledi güven kırıklığı da yaratmış oldu.

KULLANICI NE YAPMALI?

Böyle bir durum varsa eğer bu hemen sonuçlanabilecek bir durum değil ne yazık ki bir süreç içerisinde çözülmesi gereken durum haline gelecektir. Kullanıcı ne yapmalı? Bu noktada beklemeli çok fazla panik yapmadan gerçekten olayı önce bir anlayalım.

Bunun faturasını diğer Türkiye'deki kripto para alım-satım platformlarına kesmeyelim çünkü sosyal medya hesaplarından işte yurt dışı borsalarıyla mı çalışmak lazım acaba diye kullanıcıların bir sitemi söz konusu ancak her borsa aynı değil ve nerede kurulu olduğunu bildiğimiz, ulaşabildiğimiz, dirsek temasında bulunabildiğimiz deyim yerindeyse gidip bir kapılarını çalabileceğimiz ya da biraz daha güven olgusunu daha fazla aşılayabilen borsalarla platformlarla çalışma yoluna gidilebilir.

Zaten bir düzenleme bir çerçeve gelecek. Zaten biz eğer düzgün bir çerçevede bu sisteme bakabilirsek Bitcoin piyasasından düzgün bir şekilde kar elde edebiliriz.

DİĞER YATIRIMCILAR DA TEHLİKEDE Mİ?

Düzenleme olmasa dahi düzenleme varmışçasına çalışan platformlar var. Zaten yıllardır düzenleme yapılıyormuş gibi borsalar var. Düzenleme geldiğinde çok etkilenmeyecek platformlar bunlar. Yatırımcılar bunları tercih edebilir. Çok göz önünde olan insanlar var. Gidip kapısını çaldığınızda sizi misafir edebilecek platformlar var. Böyle platformları tercih edebilirsek en azından geçiş sürecinde biraz daha rahat eder yatırımcılar.

391 BİN MAĞDUR PARASINI ALABİLECEK Mİ?

Bunu bir avukatın değerlendirmesi daha uygun olur. Eğer platformdan kaynaklı bir hata bir sıkıntı varsa onu şirketin yaptığı açıklama doğrultusunda çünkü 5 gün bu piyasa için çok uzun bir süre. Bu 5 günü hemen birden duyurmaları etik olarak ne derecede doğru bu tartışılır. Şu da yapılabilirdi önceden bir süre verilip biz böyle bir geçiş süreci yapacağız belli cüzdanlara aktarabilirsiniz ya da çekebilirsiniz belli bir gün vermek suretiyle seçenekler sunulabilirdi. Bu yatırımcının en doğal hakkıdır sonuçta.

DÜNYADA YASAL DÜZENLEME YAPILDI MI?

Türkiye'de açıklanan regülasyon sonrasında birkaç atak geldi Çin'den Günay Kore'den. Çin bu arada bizim tanımlamamızla benzer bir şekilde tanımlama yaptı kripto para açısından biz buna para diyemeyiz ancak bir yatırım aracıdır şeklinde bir tanım var. Hukuki zeminde yapılabilmesi çok güzel. Kripto paraların bu şekilde hayatımıza girmesi diğer kanatta dijital para çalışmalarını da başlatıyor.