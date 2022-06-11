Son dakika ekonomi haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para tarafından düzenlenen "Para Sohbetleri"ne katıldı. Bakan Nebati önemli açıklamalarda bulundu. Mali disiplinden taviz verilmediğini belirten Bakan Nebati sosyal medya provokasyonuna tepki gösterdi. Nebati "Şeffaf şekilde ilan edilen AK Parti iktidarlarının kamu maliyesindeki duruşun asla taviz verilmediği durumlarda olmadık yalan yanlış haberlerle midemizi bulandırmayın. Türkiye liberal bir Ekonomi olup serbest piyasa koşullarıyla büyümeye devam etmektedir." dedi.