Haberler Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: ‘'Türkiye borçla, faizle değil yatırım, üretimle büyüyor''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: ‘'Türkiye borçla, faizle değil yatırım, üretimle büyüyor''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: ‘'Türkiye borçla, faizle değil yatırım, üretimle büyüyor''
30.01.2023 10:39

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 01:33
Elektrik ve doğal gazda...
Ekonomi 01:03
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Ekonomi 01:22
EYT'nin kapsamı ne olacak? EYT...
Ekonomi 09:26
EYT’de borçlanma ve maaş...
Ekonomi 00:31
AK Parti Grup Başkanvekili EYT...
Ekonomi 01:47
İşte EYT’nin Meclis’e geleceği...
Ekonomi 04:27
İşçi ve emekli ne kadar fark...
Ekonomi 02:22
Benzin ve motorine indirim...
Ekonomi 06:57
EYT düzenlemesinde ne var?
Ekonomi 04:22
Bakan Murat Kurum tarih verdi:...
Ekonomi 06:26
475 milyar liralık tarihi...
Ekonomi 01:29
Memur emeklisinin zam farkı...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “2002’de her 100 lira vergi gelirinin 85.7 lirası faiz harcamalarında kullanılıyordu. 2022’de 10.6 liraya indi.”ifadelerini kullandı.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA