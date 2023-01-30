Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “2002’de her 100 lira vergi gelirinin 85.7 lirası faiz harcamalarında kullanılıyordu. 2022’de 10.6 liraya indi.”ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “2002’de her 100 lira vergi gelirinin 85.7 lirası faiz harcamalarında kullanılıyordu. 2022’de 10.6 liraya indi.”ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor" dedi. Nebati, "2002'de faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14.3'tü. Bu oran 2021'de yüzde 2.5'e geriledi. 2022'de ise yüzde 2.3'e kadar düşmesini bekliyoruz. Türkiye borçla, faizle değil yatırımla, üretimle büyüyor" paylaşımı yaptı.