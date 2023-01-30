Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “2002’de her 100 lira vergi gelirinin 85.7 lirası faiz harcamalarında kullanılıyordu. 2022’de 10.6 liraya indi.”ifadelerini kullandı.