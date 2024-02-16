Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin hizmet ihracatını artırma hedefi doğrultusunda, bazı alanlarda yapılan ihracatlarda %80 matrah indirimi sağlandığını duyurdu. Bu indirimle, Türkiye'den belirli ülkelere hizmet ihracatı yapanların, ödeyecekleri vergilerin önemli ölçüde düşeceğini belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan ile turizm alanında yapılan işbirliklerinin önemine değinen Şimşek, Türk tur operatörlerinin bu ülkeye turist göndermesinin ve oradaki tesislerin yapımına katkıda bulunmanın mümkün olduğunu ifade etti. Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun açılışında konuşan Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda konvansiyonel para politikalarının uygulanacağını ve yılın ikinci yarısında enflasyonun kayda değer oranda düşeceğini vurguladı.