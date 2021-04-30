Hane başı 1000 TL ödeme! İhtiyaç sahibi ailelere 1100 TL nakdi yardım! e-Devlet başvuru ekranı...

Koronavirüs salgını sürecinde ödenmeye başlanan 1000 TL pandemi sosyal yardım destek ödemeleri devam ediyor. Vatandaşı ekonomik anlamda desteklemek açısından bin lira destek ödemesi sağlanıyor. Ödeme için koşulların uygun olması gerekiyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise başvuruya dair bilgileri merak ediyor. Bugüne kadar başvurusu olumlu neticelenen milyonlarca haneye destek sağlandı. 3. fazda sosyal destek için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte e-Devlet başvuru ekranı ve ASHB bin lira yardım başvuru şartları...

Bin lira yardım olanağı! 3. faz için başvuru henüz bitmiş değil! ASHB bin lira yardım başvuru şartları henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs süreciyle birlikte ekonomik anlamda pek çok tedbir için adımlar atıldı. Çoğu destek için başvurular ise devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca haneye biner lira ödeme yapıldı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından başvurular 3. fazda da e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.

BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.

BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?

'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'

KİMLER BAŞVURACAK?

Düzenli geliri olmayanlar, yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.

KİMLER ALAMAYACAK?

Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.

T.C Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.