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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023, 09:19 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 09:24

Günlük kiralık evlere vergi yasası geliyor: Hayalet evler günübirlik kirada!

Günübirlik kiralanan ev piyasasını baltaladığını söyleyen emlakçılar, ‘Boş görünen hayalet evlerin birçoğu bu vasıfta olabilir’ dedi. Öte yandan günübirlik kiralanan evlere vergi ve sertifika şartına emlakçılardan destek geldi.

Günübirlik kiralanan evlere vergi ve sertifika şartı gündeme gelirken, bu hazırlıklara emlakçılar da destek verdi.

Günlük kiralama sorununun sadece turizm sektörü ve turistik bölgelerle sınırlı olmadığını belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Günlük kiralama emlak arzını kısıtlıyor, çeşitli güvenlik risklerine neden oluyor.

Ev sahipleri uzun vadeli olarak kiraya vereceğine bu tür günlük kiralık uygulamaları üzerinden günlük, haftalık kiraya veriyor ve kısa sürede aylık kiradan daha fazla kazanıyor. Şimdi son olarak turizmciler de isyan etti. Bu tür kiralamaların tümü kayıt dışı" dedi.

Boş tutulan evler konusuna da değinen Aşa, şöyle devam etti: "Bu hayalet ev dediğimiz evlerin bir çoğu bu vasıfta da olabilir. Ev sahibi evini boş gösteriyor, kiraya vermiyor görünüyor ama bir sistem üzerinden bundan gelir elde ediyor.'' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu tür kazançlara vergi getirecek yasa çalışması yapıldığını belirtmişti.

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